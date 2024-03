Robbiate si prende San Giuliano. Uliveto Terme è di Diamine

Convegno feriale a San Rossore in attesa del clou del 7 aprile (134° premio “Pisa”) e del “the end” del 12 allorché andranno in scena due corse tradizionali nella giornata della chiusura, cioè il premio dedicato al Corpo Guardie di Città” e il premio “San Rossore Dental Unit”. Nel convegno feriale di ieri pomeriggio si è corso nel nome di alcuni dei più caratteristici paesi del lungo monte pisano avendo come prove di centro le due località termali, cioè i premi “San Giuliano Terme”, 1500 metri per femmine di 3 anni, e “Uliveto Terme”, metri 2000 sempre per femmine di 3 anni. Nella prima delle due corse, fra le cinque puledre al via (tre ritiri), la favorita Robbiate (D. DiTocco) ha vinto battendo Rebel Say. Nel premio “Uliveto Terme”, ancora scarno il campo delle partenti: Diamine (D. Di Tocco), favorita della corsa, ha vinto ma dopo retrocessione di Kraffen che l’aveva battuta ma danneggiando il terzo arrivato Lugana Dream. I puledri avevano a disposizione anche un handicap di minima, il premio “Asciano”, metri 1200, nel quale Day Shadow (D. Di Tocco) ha battuto il favorito In The Air. Per il fantino Dario Di Tocco tre vittorie in giornata.

Infine, nella corsa riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni dedicata ad Amedeo Tanzi è stata vinta da Petra Rooer montata dal giovane cavaliere Damiano Poggi al suo primo successo in carriera. Non si tornerà a correre né per Pasqua né per Pasquetta come spesso nel passato è accaduto. L’appuntamento con gli appassionati va direttamente alla domenica 7 aprile giorno nel quale è programmato il 134° premio “Pisa” e non soltanto. Un lungo digiuno ma che sarà compensato da una giornata che si annuncia fin da ora straordinaria.