Roller all’esame Follonica per il pass tricolore

Il ritorno a Biassono avrebbe potuto essere un po’ più lieto. Perché, nelle due trasferte precedenti, l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha ottenuto altrettanti pareggi con avversarie messe maluccio in classifica come Giovinazzo e Montebello. Il tutto, intervallato dallo stop interno accusato con il ben più ambizioso Ubroker Bassano. Urge, dunque, una pronta (ma problematica) riscossa approfittando della sfida casalinga di sabato sera (ore 20.45, PalaRovagnati) con l’Innocenti Costruzioni Follonica, titolare della quarta posizione. Monza si tiene intanto stretto l’ottavo posto, l’ultimo che vale all’accesso ai quarti di finale dI Coppa Italia. Ma difendere la posizione non sarà facile: i prossimi avversari casalinghi si chiamano appunto Follonica e Amatori Wasken Lodi (sabato 21 dicembre). Il quintetto allenato da Ivan Jaquierz, dopo la pausa natalizia, affronterà in Toscana il GB Mec Viareggio, che insegue a una sola lunghezza. Ecco perché ora “pesano“ tremendamente i due punti sfumati in extremis con Montebello. La squadra vicentina ha agganciato il 5 a 5 con una conclusione di De La Reta a 30 secondi dalla fine. "In pratica - commenta il direttore sportivo Stefano Cavallari - è stato il classico tiro della disperazione. Il Follonica sulla carta ci è superiore. Dovremo limitare gli errori".