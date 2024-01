Roller, sarà assalto al Forte. Brianzoli alle prese con la capolista: senza Bielsa serve la gara perfetta

Servirà la partita perfetta. E potrebbe pure non bastare. Perché l’avversario in arrivo domani sera al PalaBiassono (ore 20.45) è il Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte, squadrone assemblato con il chiaro intento di strappare lo scudetto al Trissino, da due stagioni vincitore del titolo italiano di hockey su pista. La partita, unica mancante al completamento del girone d’andata, è valida come recupero della 13sima giornata. L’Hockey Roller Monza Club TeamServiceCar, quart’ultimo in classifica, dovrà dunque compiere l’impresa per ottenere un risultato positivo. Gli ospiti, infatti, attualmente dividono la cima della classifica a quota 33 in compagnia del Trissino. Alla formazione toscana, per aggiudicarsi il titolo di campione d’inverno, basterà un pareggio. "Conoscendo il Forte - ammette il tecnico monzese Tommaso Colamaria - non penso proprio che venga qui con l’idea di accontentarsi di un solo punto". Monza, comunque, contro le “grandi” ha anche fatto bene: al PalaBiassono, in avvio di campionato, ha costretto al pareggio Trissino e Wasken Lodi. Il successo esterno prenatalizio ottenuto a Breganze, oltretutto, ha rivitalizzato il morale del quintetto biancorossazzurro. "Se non avessimo vinto a Breganze - aggiunge Colamaria -, sarebbe tutto più complicato. Ma ci troviamo tuttora in una situazione di classifica complicata".

A guidare l’assalto disperato al Forte non ci sarà l’argentino Fran Bielsa, squalificato dopo l’espulsione rimediata a Breganze. L’Hrcm, nel turno in programma sabato 6 gennaio, dovrebbe incontrare in trasferta l’Engas Vercelli. Ma il condizionale è d’obbligo perché il sodalizio piemontese, da tempo in difficoltà, sembrerebbe intenzionato a ritirare la squadra, ormai ridotta ai minimi termini per quanto riguarda l’organico.