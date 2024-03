Romagna, Lamarca e Rotaru non bastano

CAMERANO

26

PALLAMANO ROMAGNA

21

CAMERANO: Rossi, Anzaldo, Chirivì Grassi, Guerrero, De Grandis 1, Bilò 1, Laera 7, Marchesino, Marinelli 1, Ballerini 1, Antonelli 1, Coppari, Boschetto, Cirilli 5, Adamo 6, Vagnoni 3. All. Campana.

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Redaelli, Mandelli, Mengoli, Albertini, Mazzanti 2, Ceroni 3, Lamarca 8, Ariotti, Tondini 2, Rotaru 2, Zavagli 3, Ramondini 1, Bellini. All. Moriana.

Arbitri: Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele.

Note: primo tempo 13-10.

La capolista Camerano batte la Pallamano Romagna con il punteggio di 26-21. Al PalaPrincipi capitan Rotaru e compagni lottano e non molla nonostante il Romagna non sia quello più brillante. Senza contare le diverse assenze.

La squadra di coach Miguel Moriana resta aggrappata ai locali per tutta la partita, subendo di tanto in tanto qualche folata, ma rimanendo in partita fino a 5’ dalla sirena sul 23-20 per Camerano firmato da Ceroni.

I marchigiani non rallentano la propria andatura al primo posto, meritando il successo grazie al muro difensivo, alla buona distribuzione di responsabilità e di tiri in attacco ed alla solidità mentale nel momento cruciale del match: all’8’ della ripresa sul 17-12 (Cirilli protagonista) la gara pare chiusa, però il Romagna recupera ed impatta 18-18 al 14’. Camerano resta concentrato sul proprio gioco, trovando un paio di gol all’apparenza agevoli con Adamo e Ballerini.

m.m.