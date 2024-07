Romagna, riecco Hajfrej: "Molto felice di essere qui"

Cavallo di ritorno. Il portiere Samah Hajfrej, classe 2003, torna a giocare nella Pallamano Romagna dopo che difese i pali della porta nella stagione 2020/2021, quando gli arancioblù furono posizionati nel girone A della serie A2 A Silver. Per Hajfrej fu la prima esperienza fuori casa che finì con l’approdo al Carpi in serie A1 nella stagione successiva. Per lui, stazza importante tra i pali che occupa con buona visione, oltre a grandi doti tecniche legate all’esplosività delle gambe, velocità di esecuzione e all’ottimo istinto negli interventi sui tiri da lontano.

Il temperamento solido lo rende un buon elemento tra i pali in vista di una stagione dura, ma da vivere con grandi ambizioni personali e collettive.

Samah iniziò alla Pallamano Decima, passando poi al Modena, dove cominciò a farsi notare dagli addetti ai lavori. Entra nel giro della Nazionale italiana, vincendo anche qualche importante titolo personale, come nel 2018, quando viene eletto miglior portiere under 15 in Italia. All’ombra della Ghirlandina il portiere cresce parecchio sia tecnicamente che fisicamente, anche grazie ad un altro ex portiere Romagna, ovvero il preparatore Luigi Malavasi.

"Sono molto contento – dice Samah Hajfrej – di tornare al Romagna, di rivedere amici e allenatori e soprattutto di vestire nuovamente i vostri colori. Ho lasciato tanti ricordi qui e sono entusiasta di poterli rivivere nuovamente".

L’estremo difensore continua: "In questi anni ho avuto varie esperienze, dove mi sono potuto confrontare con molte altre realtà di assoluto livello e ovviamente quando si gioca con i più grandi si osserva e si cerca di assimilare più nozioni possibili per migliorare se stessi".