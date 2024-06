Romanin campione regionale. Acqua Time brilla a Riccione

Filippo Romanin campione regionale in Romagna. La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, delegazione Emilia-Romagna, ha organizzato i campionati regionali di fondo in acque libere, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Comitato Emilia Romagna e la F.I.N. Salvamento Sez. Riccione-Rimini e il sostegno del Comune di Riccione. Le gare si sono tenute sabato, una competizione regionale dove si sono contraddistinti i nuotatori della società ferrarese Acqua Time sulla distanza dei 3 km ‘open water’. Nel dettaglio Filippo Romanin (2006) è campione regionale juniores nuotando i 3km in 36.21, Alessio Bertoncini (2005) chiude i 3mila metri in 36.37 ed è vice campione regionale nella categoria cadetti. Nella categoria ragazzi, ottime prove di Lorenzo Bertoncini, sesto, e Luca Battaglia, ottavo. Gli atleti tesserati Acqua Time di Ferrara, proseguono nella preparazione dei campionati Italiani di fondo che si terranno a di Piombino dal 28 giugno al 1° luglio e delle competizioni in vasca. Gli atleti si continueranno ad allenare negli impianti della società a Occhiobello e Ferrara via Bacchelli, quest’ultimo possiede una vasca olimpionica da 50 metri, che contribuisce in modo determinante alla preparazione della squadra del presidente Gilli.