Romiti e Di Benedetto primi nella "Marcia del Capercio"

Sembra ieri quando un gruppo di ragazzi di Arcidosso dette vita a quella che sarebbe diventata una delle gare più belle e longeve della provincia, la "Marcia del Capercio" che quest’anno era valida anche come ottava prova del "Corri nella Maremma Uisp". Tra gli uomini a sorpresa si è imposto Gioele Romiti con il tempo di 38’29 della società Tirreno Atletica di Civitavecchia davanti a Simone Terzoni della Chianina Running che ha chiuso il tracciato di 10 chilometri e 600 metri in 39 minuti e 20 secondi. In campo femminile cala il tris Marika Di Benedetto, ancora protagonista assoluta. La ragazza della società Costa d’Argento ha impiegato 48’40 davanti a Micaela Brusa del Marathon Bike che ha terminato dopo 50 minuti e 36 secondi. Sul podio tra le migliori assolute anche Sara Pettini del Reale Stato dei Presidi con il tempo di 50’42. Questi i piazzamenti tra gli uomini dalla terza alla quindicesima posizione: Matteo Mugnaioli, Edoardo Tonali, Gianluca Colicci, Roberto Basile, Emiliano Voltolini, Eros Taglienti, Simone Marconi, Francesco Cannata, Alessandro Casali, Alessandro Bossini, Francesco Giuseppe Palermo Marco Perin e Davide Bocchi. Le migliori donne dalla quarta alla decima posizioni: Angela Mazzoli, Angelica Monestiroli, Cheti Chelini, Carolina Polvani, Sofia Bandinelli, Vittoria Moggi, Isabella Guida, Tiziana Galella, Alessia Barozzi e Valeria Lotti.