Rossoblù contro blaugrana. Sfida al grande Barcellona

Dopo l’immeritata sconfitta di misura di Barcelos nel turno inaugurale, la seconda giornata del gruppo A di Champions League vede il Porsche Centre Forte dei Marmi affrontare stasera al Palaforte con inizio alle ore 21 il Barcellona, formazione leggendaria che non ha bisogno di presentazioni e che, come sempre, è la favorita numero uno alla vittoria finale e intenzionata a scalzare i detentori del Porto. Trentatrè titoli nazionali, 25 coppe del Re e 12 Supercoppe spagnole; 25 coppe dei campioni e molto altro per un albo d’oro inarrivabile, i blaugrana occupano, come consuetudine, la prima posizione dell’Ok Liga spagnola imbattuti (34 punti, frutto di undici vittorie e 1 pareggio) con ampio margine sul Noia, secondo e sono reduci dal successo esterno per 4–0 sul Girona. In una formazione in cui tutti sono titolari spiccano i portieri Rodgrigues e Fernandez, Pau Bargallò, Marc e Carles Grau e Alabart.

Passando al Forte dei Marmi, che nei precedenti con i catalani non è mai stato sconfitto nettamente, lo scorso anno ha pareggiato in casa e una volta ha addirittura espugnato il Palau Blaugrana, la squadra è attesa a quest’ennesima prova molto impegnativa che arriva subito dopo la sconfitta di misura di Trissino in cui la squadra di Bertolucci ha giocato alla pari con i campioni d’Italia sulla loro pista ed avrebbe meritato il pareggio. Ad Ambrosio e compagni, in questo dicembre ricco di impegni ad altro livello, è richiesta una prova di grande carattere e senza quelle distrazioni che un avversario esperto e spietato come quello catalano, saprebbe immediatamente sfruttare. Nell’altra partita del gruppo A il Liceo, sconfitto nella prima giornata, cerca il riscatto con il Barcelos.

Programma della seconda giornata di Champions League. Girone A: Liceo-Barcelos, Forte-Barcellona. B: Calafell-Reus, Sporting-Benfica. C: Tomar-Porto, Trissino-Lleida. D: St Omer-Oliveirense, Valongo-Lodi. Monza-Forte dei Marmi, valevole per la 12a giornata di A1 e prevista per domenica 18, è stata rinviata al 4 gennaio 2024.

G.A.