BOLOGNA: Soavi; Zambrella, Pancaldi, Marzocchi, Teresi; Chico, Quadri; Visentin, Schiavone, Biondi; Amico, Gambacorta; Bernardi, Silvestri, Bonini. A disposizione: Bandoni, Fattori, Singh, Ataei, Sacchetti, De Napoli, Bernabò. All. Brolis.

MODENA: Mazzi; Pianigiani (70’ Petti), Orlandi, Malagoli (55’ Trotta), Incerti (50’ Pagliai); Michelini, Esposito; Debortoli (69’ Operoso), Carta, Flores (62’ Rodriguez); Venturelli L. (62’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (41’ Morelli). All. Guareschi.

Arbitro: Marzetta di Brescia

Marcature: 4’ cp Michelini, 10’ meta Esposito, 12’ cp Chico, 15’ meta Musajo tr Michelini, 29’ cp Chico; 45’ cp Michelini, 57’ meta Musajo tr Michelini, 80’ meta Pagliai tr Michelini.

Note: Ammoniti: 25’ Flores. P.t. 6-15. Punti 0-5.

Un Giacobazzi Modena perfetto sbanca sotto il diluvio 32-6 Bologna mettendo la freccia su felsinei al 2° posto di Serie B. Nei primi 10’ Modena si porta sull’8-0, grazie a un piazzato di Michelini e a una meta di Esposito. Dalla piazzola Chico accorcia ma al 16’ Musajo rompe due placcaggi e chiude in meta una corsa di 50 metri. Michelini alla trasformazione non sbaglia e fa 15-3, accorciato dal piazzato di Chico per il 15-6 del riposo. Nella ripresa Modena tiene in difesa quando serve e a metà frazione la mischia mette nelle condizioni Musajo di segnare la sua seconda meta. Michelini fa ancora centro per il 25-6 e ipoteca la vittoria. Nel finale Pagliai segna la meta del bonus.

Le altre del 7° turno: Pieve-Sondrio 19-17 (4-1), Bergamo-Brixia 7-13 (1-4), Botticino-Lyons 27-24 (4-1), Rovato-Colorno 14-18 (1-4).

Classifica: Brixia 29, Giacobazzi 25, Bologna 24, Bergamo 20, Colorno 18, Lyons, Botticino 16, Rovato, Pieve 13, Sondrio 12.