Rugby B: superato in trasferta il Gubbio. Netta affermazione anche per il Pieve con il Formigine. Schiavone, Visentin e Biondi: l’Emil Banca vola

Domenica perfetta per il rugby bolognese. Vince e convince l’Emil Banca Bologna che passa netto a Gubbio, fa altrettanto il Pieve allo Sgorbati supera facile il fanalino di coda Formigine. L’Emil Banca Bologna passa 7-40 e si riprende il secondo posto in classifica. Trasferta Umbra decisamente positiva per la formazione di Francesco Brolis che gioca un bel rugby, segna 6 mete e domina su di un campo sulla carta tutt’altro che semplice. Già nei primi 23’ di gioco i rossoblù danno l’inerzia decisiva al match segnando con Schiavone, Visentin e Biondi. La meta del Gubbio con Scarpa serve solo ad accorciare le distanze, anche perché subito dopo la meta di Teresi, e terza trasformazione di Marzocchi, chiude il primo tempo sul 7-26. Nella ripresa l’Emil Banca controlla e nel finale segna ancora con Esteki prima e Campestri, e Giacalone che piazza, arrotondando sul 7-40 il punteggio finale.

Netto successo interno anche per Pieve. La formazione di Renzo Balboni domina il confronto con gli Highlanders Formigine imponendosi 36-5. Vittoria nitida che vale il solitario quinto posto in classifica per i ragazzi di Balboni e Taddia. Apre le marcature, Tanzilli segnando 2 volte prima al 7’ e poi al 23’. Formigine accorcia in superiorità numerica, ma subito dopo Marzocchi, autore anche delle 2 prime trasformazioni fissa il punteggio del primo tempo sul 19-5. Nella ripresa il Pieve segna altre tre mete con Tassinari, Govoni trasforma, Accorsi e Poletti.

Altre gare: Romagna–Colorno 45-24, San Benedetto–Modena 10-48, Cus Siena–Firenze 33-9, Jesi–Lions Amaranto 27-30.

Classifica: Romagna 82, Bologna e Colorno 67, Modena 64, Pieve 45, Unione San Benedetto* 40, Cus Siena 35, Jesi 34, Lions Amaranto 33, Gubbio 28, Firenze 14, Formigine 8*.

*una gara in meno.

Filippo Mazzoni