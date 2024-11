Rugby. Banca Centro Cus atteso sul difficile terreno del Gubbio. C’è da riscattare il ko con l’Unione Rugby Capitolina

Il Banca Centro Cus Siena Rugby, si presenterà al difficile appuntamento di domani a Gubbio, per riscattare l’amaro ko rimediato in casa con l’Unione Rugby Capitolina. I bianconeri, per gran parte della gara, sono apparsi in difficoltà, spesso incapaci di contrastare il gioco dei laziali eppure a un certo punto la rimonta sembrava possibile. I senesi sono riusciti a portarsi avanti grazie ad una bella punizione centrale di Bartolomucci a cui i romani hanno risposto centrando i pali da 50 metri. I cussini hanno provato a tenersi in gioco grazie allo schema touche, maul e avanzamento ma il direttore di gara ha annullato una meta di Pignotti e una del pack di mischia. Così è stata l’Ur Capitolina ad andare in meta, fissando il risultato del primo tempo sul 3-13. Nella prima parte della seconda frazione l’inerzia della partita non è cambiata: per i laziali una nuova punizione da 50 metri del numero 13 (eletto man of the match e premiato a con una magnum di Birra del Birrificio La Diana) e una seconda meta. Nel momento in cui il Banca Centro Cus Siena sembrava alle corde si è riportato in avanti con furia e sono arrivate due mete del pack con Ancilli e una meta ‘di rapina’ di Sampieri (22-26). La partita ha vissuto così il momento più intenso, con i senesi in avanti alla disperata ricerca della segnatura e i laziali chiusi dietro; lo sforzo dei senesi ha fruttato un cartellino giallo a un giocatore romano e avrebbe potuto portare anche una meta tecnica quando un bianconero è stato fermato con un evidente placcaggio al collo. Il direttore di gara ha lasciato giocare e, nell’ultima azione, i cussini sono stati puniti con una punizione all’ennesimo attacco: gli avversari hanno calciato fuori facendo finire la partita. La delusione dei senesi è stata mitigata dall’aver preso il punto di bonus difensivo.