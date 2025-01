Rugby. Banca Centro Cus con troppi cerotti. Lions Alto Lazio si impone 39-17

A Civita Castellana il Banca Centro Cus Siena Rugby è uscito sconfitto per 39-17 contro il Lions Alto Lazio, seconda forza del campionato. Per i senesi, alle prese con numerose assenze, la trasferta a Viterbo si è rivelata una sfida ardua, con i padroni di casa che hanno conquistato cinque punti. Il match è iniziato con il piede giusto per i laziali, che al 4’ hanno sbloccato il risultato con un calcio piazzato (3-0). I senesi hanno risposto immediatamente con una punizione di Trefoloni al 6’ per il 3-3. Due mete trasformate al 16’ e al 21’ hanno portato il punteggio sul 17-3 per i Lions Alto Lazio, con i senesi costretti a subire anche l’inferiorità numerica per il giallo a Pacenti per un crollo in mischia. Nonostante le difficoltà, i cussini hanno trovato la forza di reagire al 34’ con una bella meta di Bernini, trasformata ancora da Trefoloni per il 17-10. Tuttavia, i padroni di casa hanno immediatamente ristabilito le distanze, segnando un’altra meta trasformata al 38’ (24-10). Nella ripresa, i bianconeri ci hanno messo carattere e determinazione. Al 9’, Castagnini ha finalizzato un’azione corale con una meta trasformata da Trefoloni (24-17). Tuttavia, la forza della mischia avversaria e alcuni errori in fase difensiva hanno permesso ai laziali di segnare altre tre marcature per il 39-17. Domenica i senesi torneranno a Colle per affrontare il derby contro Firenze.