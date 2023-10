Rugby. Banca Centro Cus. Durissima punizione a casa Romagna

Una domenica da dimenticare per il Banca Centro Cus Siena sul difficilissimo campo del Romagna Rugby, formazione neo retrocessa dalla serie A e costruita per tornarci al più presto. I bianconeri hanno affrontato l’impegno probabilmente senza il giusto spirito, subendo una delle sconfitte più pesanti della sua storia più recente: 92-5 il risultato finale. Gli 80 minuti di gioco hanno visto un solo acuto bianconero, una segnatura di Finnigan Kilby a fine primo tempo che ha illuso di poter limitare i danni. L’incontro si è trasformato in un durissimo allenamento sulla difesa contro uno degli attacchi più forti del campionato che ha continuato a giocare in velocità cercando le falle cussine.

Testa alla prossima: appuntamento domenica alle 14,30 a Colle di Val d’Elsa contro il Rugby Pieve di Pieve di Cento, sfida fondamentale in chiave salvezza.