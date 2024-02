Rugby. Banca Centro Cus, record di sfortuna. Tante le assenze a Pieve di Cento ma i senesi hanno lottato con onore

Si è complicata prima della partenza, la trasferta a Pieve di Cento, per il Banca Centro Cus Siena: a poche ore dalla sfida, i bianconeri hanno perso per influenza Capresi, Comandi, Belardi e Mencarelli; assenze che si sono aggiunte a quelle degli infortunati Parigi e Rizzi e dello squalificato Fusi. In campo dal primo minuto, allora, Mezzetti, fortemente debilitato dalla sindrome influenzale, che si è messo a disposizione (e poi si è rivelato fondamentale ai fini del risultato). Una partita alla portata, è quindi iniziata in salita: nel girone di andata gli emiliani erano riusciti a strappare un pareggio a Colle Val d’Elsa grazie a un arbitraggio ‘totalmente insoddisfacente’ anche per i vertici arbitrali federali, studiate le registrazioni. Nelle prime azioni, i senesi sono andati in vantaggio con Carmignani, poi hanno subìto una prima meta in inferiorità numerica per un cartellino giallo ad Ancilli e una seconda per una serie di imprecisioni difensive. Al termine della prima frazione i padroni di casa sono tornati in meta per il 19-5, grazie alla seconda superiorità numerica per un giallo a Carmignani, un errore arbitrale confermato dal direttore di gara a fine gara. All’inizio della seconda i senesi hanno mostrato grosse difficoltà nell’arginare il Rugby Pieve; l’obiettivo, sfuggita di mano la partita, è così diventato il bonus offensivo: negli ultimi minuti sono arrivati un terzo giallo per Mauriello, la meta di Ancilli, le due mete di Mezzetti e il 25° punto stagionale, fondamentale per allungare in classifica. A fine partita, terminata sul 59-22, Romei ha ringraziato tutti i ragazzi e in particolar modo quelli del Valdelsa Rugby, schierati grazie al cammino di condivisione tra le due formazioni. Appuntamento domenica alle 14,30 a Colle, contro il Rugby Jesi.