Rugby: campionato fermo. Il ’Diavoletto’ Kurti è azzurro Under 19

La Serie A Elite di rugby si prende un weekend di riposo dopo nove settimane giocate tutte d’un fiato, tra coppa e campionato. Il torneo lascia spazio alla nazionale, che stasera a Torino affronta gli All Blacks (diretta Tv8 e Sky Sport dalle 21) con Bertaccini in tribuna dopo il debutto di domenica scorsa.

A questa sosta il Valorugby giunge con il morale tonificato, grazie all’orgoglio per il primo “cap” azzurro di Giulio, alla soddisfazione per la convocazione nell’Italia Under 19 del “diavoletto” Thomas Kurti (a Milano per Italia-Francia) e soprattutto alla ritrovata fiducia dopo la vittoria sull’Hbs Colorno nella scorsa giornata.

Anche le prossime due partite del Valorugby al Mirabello, è stato deciso, saranno di venerdì sera: il 29 novembre alle 19.30 contro i Rangers Vicenza, il 20 dicembre alle ore 19 contro Mogliano. In mezzo, le trasferte sui campi delle Fiamme Oro (domenica 8 dicembre) e del Petrarca (sabato 14, in Coppa Italia). L’esperimento, chiamiamolo così, del derby serale con Colorno ha avuto esiti contrastanti: bene per il risultato sul campo e per la suggestione dello scenario notturno, ma il freddo si faceva sentire (2 gradi Celsius, secondo il tabellino) e il pubblico non era molto numeroso, seppur “impreziosito” dalla presenza di Bigi e da quella di Nasove con moglie e bebè.

Weekend di riposo anche per la serie C. Domenica scorsa il Valorugby cadetto ha battuto Faenza 28-12 a Cadé, mentre Guastalla ha perso 7-29 con i Saviors Cesena.

