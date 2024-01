Rugby. Cavalieri in marcia: c’è Paganica

Vincere ancora, per iniziare al meglio il nuovo anno e per non far scappare la Lazio capolista. E per ricordare

al meglio Riccardo Conti, l’ex presidente e consigliere scomparso pochi giorni fa. Questa la consapevolezza con cui i Cavalieri Union ripartiranno in campionato, con la decima giornata della Serie A di rugby che prenderà il via alle 14.30 odierne. Al Chersoni arriverà la Polisportiva Paganica, per un incontro sostanzialmente inedito. "Siamo riusciti a recuperare un po’

di energie fisiche e mentali durante la sosta, in compenso dobbiamo fare i conti con tanti infortuni. Sono comunque tranquillo perché so che tutti i giocatori quando vengono chiamati in causa sanno come farsi trovare pronti – ha commentato Chiesa – l’avversario è particolarmente insidioso sui punti d’incontro e non mi aspetto che arriverà a Prato con un’attitudine remissiva. La graduatoria ci vede distanti, poi starà a noi dimostrare

sul campo di essere più forti. Sono convinto che arriveremo al calcio d’inizio con lo spirito giusto".