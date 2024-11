Rugby: corsi per le nuove leve. A passo di "Formiche» verso il futuro

Non solo prima squadra. La realtà delle Formiche Rugby Pesaro, è terreno fertile per la serie A. La società, nata nel 2005, è ormai presente da quasi 10 anni nel territorio in maniera consistente sia per quello che riguarda l’attività sportiva, sia per quello che riguarda l’esecuzione dei numerosi progetti scolastici. Anche quest’anno durante l’Openday numerosi bambini sono arrivati al Teknowool Rugby Park per provare l’emozionante e coinvolgente mondo del minirugby, e ne sono rimasti affascinati. La società propone il minirugby ai bambini di 4 anni (prime mete); 5 anni (under 6); 6/7 anni (under 8); 8/9 anni (under 10); 10/11 anni (under 12) e 12/13 anni (under 14). La proposta sportiva, che non ha niente a che vedere con quella del rugby degli adolescenti e degli adulti, offre attività ludico motorie e agonistiche tarate appositamente per la varie età, sotto la guida di educatori esperti e qualificati dalla Federazione Rugby.

Info. 333 5865974 o 345 0374090.

b. t.