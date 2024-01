Rugby. Cus a senso unico. Bologna si arrende

Partita a senso unico quella andata in scena al Trevisani, dove il Cus fa suo il derby con Bologna cadetta con l’ eloquente finale di 60-3. Estremamente cinici i bianconeri, che si impongono nelle fasi di conquista e varcano per ben 10 volte la linea avversaria: Zingaro ne fa quattro, incalzato da Bondoni a referto con una tripletta, giusto per ricordare agli appassionati che in campo aperto rimane un’arma micidiale. Segnature equamente suddivise tra le due frazioni con bonus offensivo in cassaforte già prima della mezz’ora grazie alla tripletta di Zingaro ed alla meta di Tani che poi dovrà lasciare il campo. Il 29-3 dell’intervallo è ottimo viatico per la ripresa, che si apre con la reazione ospite che non porta, comunque, i frutti sperati. Così ancora la spinta da touch regala gioia ed applausi al pubblico della balconata, che saluta il ritorno alla marcatura di Ippolito e Storti, giocatori che al top della forma in C ci stanno veramente stretti.