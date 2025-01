Rugby. Cus in scioltezza contro Formigine

Incassa cinque preziosissimi punti Nibe Cus, che passa a Formigine (3-26) e resta attaccata al treno delle migliori. Non è stata una partita entusiasmante, sicuramente il ritmo non è stato aiutato dal terreno di gioco, ma per lo spettacolo si ripassi più avanti. Ferrara scava il gap decisivo già nella prima frazione, forte di una mischia dominante: prima Fant, poi una meta tecnica sancita per un placcaggio pericoloso su Bondoni fissano il parziale sul 0-14. Con un uomo in meno i padroni di casa muovono lo score al piede, quindi Fausti si tuffa in bandierina per il 3-19 del riposo. La meta del bonus arriva ad inizio ripresa e vede la firma di Occhipinti che si invola tra la difesa avversaria e ringrazia per l’assist di Bondoni. Nei cambi Formigine trova più fiducia, il Cus fatica in mischia ma i padroni di casa non passano.