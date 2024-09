Rugby. Cus, intesa con Emilbanca legata a tutto il settore giovanile

Importante partneship sottoscritta dalla dirigenza del Cus Ferrara, che ha siglato un accordo con Emilbanca, istituto dalla storia più che centennale, assai radicato sul territorio regionale, strettamente legato al settore giovanile. Il logo dell’istituto farà infatti bella mostra di sé sulle maglie delle squadre Under 6, 8, 10, 12, 14 e 16 e sulle divise degli istruttori impegnati nelle varie attività. L’ accordo che avrà per il momento la durata di un anno sportivo, vedrà già Emilbanca in campo il 20 settembre durante l’Open day dedicato ai più piccoli, che si terrà negli impianti di via Gramicia.