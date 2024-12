Rugby. Cus ko con Parma

Un bel Cus Ferrara, targato Nibe, deve arrendersi alla capolista Parma, che passa al Trevisani 35-3 e costringe Bondoni e compagni a capitolare per la seconda volta tra le mura amiche. Il riscaldamento risulta fatale a Badocchi, che viene fermato da problemi muscolari, e va ad allungare la lista degli indisponibili. Contro pronostico, ed infortuni vari, il primo quarto di gara lo fa il Cus che mette gran ritmo e costringe i ducali sulla difensiva: peccato che il bottino siano solo i tre punti al piede di Bondoni, con un paio di belle azioni non concretizzate ed altrettanti penalty calciati in rimessa per cercare il bersaglio grosso. Al primo affondo Parma segna da spinta, poi il piede per il 3-8 della mezz’ora. Prima dell’intervallo ancora i gialloblù a segno per il 3-13 del riposo che risulta oltremodo penalizzante per i ragazzi di Cavicchi e Michelotto. Tutt’altra musica nella ripresa, con la capolista che legittima il suo ruolo. Al triplice fischio abbraccio collettivo per Marco Benini che lascia il rugby giocato. Ora la pausa natalizia.