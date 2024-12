Rugby. Cus Siena distratto. Arriva la sconfitta contro il Livorno

Un Cus Siena troppo distratto è caduto contro i Lions Amaranto di Livorno. I bianconeri si sono presentati in campo con due assenze di peso, Bartolomucci e Belardi, oltre a Bernini che ha dato forfait nel riscaldamento (al suo posto Taipi). L’obiettivo di giornata difendere il quarto posto. I ragazzi di Romei e Belardi hanno giocato con il lutto al braccio per la scomparsa di Francesco de Astis. I cussini sono passati al 13’ con una punizione di Trefoloni ma i labronici si sono portati sul 10-3 grazie a una difesa senese non particolarmente ispirata. Nell’ultima azione utile i livornesi hanno allungato ancora: 15-3. All’inizio della seconda frazione è stato invece il Siena a pareggiare al 7’, il conto grazie alle mete di Sampieri e Rizzi. Solo pochi minuti e i padroni di casa si sono riportati avanti grazie a una punizione, la sola fiammata labronica in un momento in cui i senesi hanno dominato fallendo il colpo del ko. Gli ultimi minuti, complice un cartellino giallo a Sampieri, hanno invece visto i padroni di casa in attacco furioso e i bianconeri impegnati solo a difendere per capitolare al 38’: 25-15. Con questo punteggio i senesi non avrebbero nemmeno preso un punto di bonus difensivo, utile a smuovere la classifica; si sono così proiettati in attacco e hanno conquistato una punizione a tempo scaduto. Trefoloni ha trasformato per il 25-18 finale che ha permesso alla squadra di rimanere agganciata alla quarta posizione. Tanti i rimpianti dei cussini che non hanno concretizzato la potenziale superiorità in mischia, hanno fornito troppe poche palle in attacco all’asse Taipi-Sanniti-Castagnini e hanno gestito in maniera incerta la touche. La mancanza di Belardi e Bartolomucci non può essere una scusa per la sterilità del gioco in attacco vista in campo. Appuntamento a domenica alle 14,30: al campo di Colle val d’Elsa arriverà il Rugby Perugia che oggi ha affiancato in quarta posizione il Banca Centro Cus Siena.