Rugby. Cus, trasferta insidiosa con Carpi

Insidiosa trasferta per il Cus, atteso questo pomeriggio al Dorando Pietri di Carpi dai biancorossi modenesi (calcio d’inizio 14.30). I ragazzi di Ivanciuc, capolista a punteggio pieno, sono la sorpresa di questo inizio di stagione e dalla loro hanno un ritrovato entusiasmo. Per i ferraresi le insidie maggiori verranno proprio dalla compattezza di un gruppo che in estate ha sistemato la mischia e con un paio di giovani fatti in casa pure la rimessa laterale. Ferrara resta ovviamente su un tasso tecnico maggiore ma dovrà cercare di limitare al minimo errori di gestione. Cavicchi in settimana ha lavorato su particolari fasi di gioco con un occhio alla disciplina che ad ora è costata numerosi calci di punizione contro. Michelotto col pacchetto, dove non abbondano certo le prime linee, ha cercato assetti e soluzioni da applicare per contrastare spinta e touch avversarie. Buono il lavoro svolto, all’impegno si arriva pronti per affrontare ottanta minuti da battaglia sportiva in un palcoscenico molto caldo.