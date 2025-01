Rugby. Dopo il riposo,. Cus in trasferta a Formigine

Osservato il turno di riposo programmato dal calendario, tornano le fatiche del campionato per il Cus, atteso dalla trasferta di Formigine. Gli Highlanders sono, ad ora, la cenerentola del girone dopo l’autoretrocessione della scorsa stagione: è una sorta anno zero per i ragazzi di Fiocchi, che sta cercando di plasmare un gruppo molto giovane con pochi veterani. Ferrara arriva “corta” all’impegno, con un corposo numero di indisponibili, ma Cavicchi e Michelotto non si abbattono e sottolineano la bontà del lavoro settimanale, basato su ritmo e ripiazzamento difensivo. Bondoni e Susa sono gli ex di turno, avendo vestito in B la casacca giallonera, e saranno i veterani della linea veloce unitamente al ritrovato Badocchi, che tanto bene ha fatto proprio al cospetto di Mantova. Se il pronostico appare chiuso, gli ottanta minuti daranno indicazioni precise per i prossimi decisivi impegni.