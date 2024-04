RUGBY. Dr Ferroviaria scende in campo con le giovanili

Pesante k.o. per la Dr Ferroviaria battuta a Imperia 48-0. Spezzini in campo con Tabi, Hall, Mazzanti, Wu, Bellè, Gabrielli, Gelati, Fascio, Danè, Melani, Sturlese, Fabbri, Mazzanti, Battezzati, Camerota, Pardi, Moroni, Pellicoro, Brozzo e Sacchelli. Domenica la Dr Ferroviaria, nella Coppa Mare e Monti di Serie C, sarà impegnata A Novara. Classifica: Cus P.O. 23, Province dell’Ovest 21, Amatori Novara, Union Riviera 20, Lions Tortona 18, Volvera 16, Collegno e Dr Spezia 10, Moncalieri 6, Val Tanaro 5, Le Tre Rose 0. Nel fine settimana in campo anche under 12 e under 18. I più piccoli, guidati da Marchesin (con gli Apuani Massa) sabato incontreranno al ’Carlini-Bollesan’ Cus Genova, Amatori Genova, Cap e Porto di Genova, Cogoleto, Imperia, Province dell’Ovest e Reds. Domenica (stesso campo) la Under 18 col Cus Genova ospiteranno la Urp Alessandria.

marco magi