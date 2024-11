Rugby, è festa lo stesso. Inaugurato il campo

In una bella cornice di pubblico festante, domenica si è svolta la manifestazione inaugurale della nuova casa del rugby forlivese. L’occasione era la partita di serie C che ha visto opporsi l’ErLux Rugby Forlì e il Valorugby di Reggio Emilia: al taglio del nastro il presidente biancorosso Paolo Satanassi, l’assessore allo sport Kevin Bravi e il presidente del comitato regionale Giacomo Berdondini. In palio, oltre al risultato, c’era anche la coppa ErLux messa in palio dallo sponsor. E sono stati gli emiliani a portare a casa l’incontro, 9-34. Forlì non ha saputo finalizzare l’enorme mole di gioco e possesso palla (nella foto di Cristiano Frasca), segnando solo tre calci di punizione. Il coach Temeroli a fine partita ha comunque elogiato i suoi ragazzi per "l’indiscusso impegno e determinazione messo in campo contro una formazione di caratura maggiore".

A fine partita Il Valorugby è stato premiato con una targa commemorativa e una caveja, simbolo della tradizione contadina della nostra terra, come ricordo per l’impegno profuso dai ragazzi di Reggio Emilia che nel maggio 2023, di loro spontanea iniziativa, vennero a Forlì per spalare il fango.

Altri risultati: Ferrara-Faenza 28-22, Carpi-Imola 15-14, Noceto-Formigine 40-12. Turno di riposo per Piacenza.

Classifica: Parma 10; Carpi 9; Noceto, Ferrara e Imola 6; Faenza e Valorugby 5; Forlì 1; Formigine 0.

e. ma.