Rugby e solidarietà. Fiorini, gran cuore

La Fiorini rugby, in collaborazione con l’Associazione Be Kind To A.P.S. e Autocentrale Pesaro, ha reso speciale il Natale dei bambini ricoverati nel reparto pediatria dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro per i quali è stata organizzata una raccolta di fondi e doni con amici amici, tifosi, Formiche Pesaro Rugby e compagni di classe dei piccoli rugbisti pesaresi. Tanti i doni ricevuti, che saranno destinati anche ai bambini futuri ricoverati.

I rugbysti giallorossi, insieme al Team di Autocentrale Pesaro, hanno consegnato personalmente i doni, entrando nelle stanze dei piccoli pazienti e regalando sorrisi, emozioni e momenti di gioia. L’iniziativa è nata da un’idea del giocatore pesarese Nicola Boccarossa e di Michael Balleroni di Be Kind To A.P.S. che sottolineano: "Una bella esperienza, che speriamo di ripetere. È stato molto bello vedere la risposta al nostro appello. Abbiamo ricevuto tantissimi doni per i bambini ricoverati, quelli che non sono stati distribuiti in questa occasione saranno custoditi per essere consegnati in futuro ai bambini che saranno ricoverati, perché nessuno resti senza un po’ di magia natalizia".

Ma il Natale della Fiorini Pesaro Rugby non finisce qui. Il 6 gennaio infatti i kiwi giallorossi sono andati a far visita agli ospiti di Santa Colomba per la tradizionale tombola dell’Epifania. Un appuntamento che si ripete da molti anni, ad eccezione del periodo Covid, e che vede coinvolta tutta la società giallorossa che trascorre il pomeriggio del 6 gennaio con gli anziani ospiti.

b. t.