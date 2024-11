Rugby, la Femi Cz Rovigo batte in trasferta il Valorugby Emilia 26-17

Rovigo, 3 novembre 2024 – Novembre è iniziato nel migliore dei modi per la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta che ha vinto al Mirabello di Reggio Emilia l’importante sfida con il Valorugby Emilia per 26 a 17.

Il turno scorso gli emiliani erano riusciti a vincere in casa dei campioni d’Italia del Petrarca Padova. Big match per i rossoblu che fin dai primi minuti vengono chiamati a rispondere in difesa: Valorugby prova tre incursioni nei cinque metri dei bersaglieri, che sono bravi a respingere l’avversario e a non permettere un avanzamento. Al 10’ Rovigo risale il campo, ovale tra le mani di Ferro che avanza con un buon break personale, bersaglieri che giocano veloce per Della Sala che di prepotenza va oltre la linea in mezzo ai pali. Thomson è preciso, 0-7. Al 15’ Rovigo ottiene un calcio a favore, Capitan Ferro e compagni optano per i pali e Thomson aggiunge +3 dalla piazzola, 0-10.

Al 18’ i padroni di casa restano in quattordici per un cartellino giallo a Silvia, Rovigo ottiene dunque calcio a favore ed opta ancora per i pali, anche questa volta Thomson converte, 0-13. Al 22’ i tre quarti rossoblu mettono il piede sull’acceleratore, Vaccari avanza il terreno e apre il gioco a Lertora che vola in meta per la seconda marcatura di giornata. Thomson aggiunge i due punti della trasformazione, 0-20. Due minuti dopo i ragazzi di coach Giazzon provano dalla piazzola a fissare ulteriori tre punti, Lertora non riesce però a convertire, risultato invariato.

I padroni di casa non demordono e al 36’ marcano i primi sette punti: dopo una mischia in prossimità dei cinque metri dei rossoblu Resino si inserisce nella difesa e va a schiacciare in mezzo ai pali, Ledesma è preciso, 7-20. Al 40’ le due squadre tornano negli spogliatoi con il risultato parziale di 7 a 20.

La ripresa si apre in favore dei padroni di casa che al 47’ hanno la possibilità di aggiungere tre punti dalla piazzola, Ledesma non sbaglia e porta il Valorugby a 10 punti, 10-20. Al 54’ è Rovigo a rispondere al piede con Thomson che aumenta il gap di tre, 10-23. Al 62’ Valorugby Emilia sfugge alla difesa dei bersaglieri con l’ex Tavuyara, che avanza il campo, apre poi l’ovale a Resino che va a schiacciare la sua seconda meta di giornata. Ledesma è preciso, 17-23. Al 69’ è Rovigo ad aggiornare il tabellino con Thomson; calcio a favore per i rossoblu che optano per i pali, 17-26. Al 76’ Thomson dalla piazzola prova a centrare i pali per aggiungere tre punti ai bersaglieri, questa volta però non riesce a convertire.

Al 80’ Rovigo vince una mischia nella propria metà campo, i rossoblu liberano l’ovale fuori dal terreno di gioco e si così conclude con una vittoria per i bersaglieri il big match della quarta giornata. “Siamo molto contenti della prestazione dei ragazzi, le parole di coach Giazzon. Hanno avuto un ottimo approccio mentale e fisicamente non si sono risparmiati contro una squadra attrezzata. Il team ha seguito alla lettera il piano di gioco, i ragazzi si sono fidati reciprocamente in ogni momento. Siamo consapevoli della nostra forza e che anche nei momenti difficili insieme, riusciamo ad affrontarli. Non c’è stato un reparto che ha demeritato e questo mi fa molto piacere, perché la coesione della squadra sta venendo fuori. Siamo riusciti ad esprimere un bel gioco e anche ad avere una grande confidenza in difesa".

Nominato player of the match il numero 10 Brandon Thomson. “Sono molto felice della vittoria. È stato un grande passo avanti rispetto alla scorsa settimana; dobbiamo continuare a migliorare settimana dopo settimana. Ottima partita in attacco e grande difesa di tutta la squadra, che ha davvero fatto la differenza”, il commento di Thomson.