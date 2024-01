RUGBY. Giacobazzi a Livorno. Formigine, c’è Gubbio

Prima di ritorno in B, con il Giacobazzi Modena terzo della classe che alle 14,30 gioca sul campo dei Lions Amaranto, regolato all’andata per 27-0, mentre gli Highlanders Formigine, sempre più ultimi ricevono il Gubbio. Per la terza linea modenese Francesco Tarantini "sarà tutt’altro rispetto all’andata, perché sul loro campo non regalano nulla. Dovremo mettere quella dose in più di aggressività e cinismo per spegnere da subito il loro entusiasmo. La nostra stagione in altalena sta prendendo la direzione giusta".

Le altre del 12° turno: Pieve-Romagna, Firenze-Bologna, Cus Siena-UR San Benedetto, Jesi-Colorno B.

Classifica. Romagna 52, Bologna 44, Giacobazzi, Colorno B 42, Jesi 29, San Benedetto 28, Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 18, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Highlanders 4.