Rugby. Giacobazzi in altura. Al via il ritiro a Trento

Dopo due settimane di lavoro a Collegarola, il Giacobazzi Modena è pronto a trasferirsi in altura sabato e domenica per il ritiro di Trento, una due giorni di rugby e non solo.

Sabato mattina giocatori e staff sono attesi alla Cantina Moser per una visita con degustazione, poi nel pomeriggio una breve gita in città e qualche esercizio con il preparatore atletico Gabriele Bettini. Domenica alle 11.30 c’è la gara con il Trento Rugby – squadra che milita nel girone veneto di serie B –, divisa in tre tempi da 25’ l’uno. Una frazione verrà disputata dalla formazione Cadetta, che tra meno di un mese si giocherà l’accesso al girone Promozione di serie C, nella doppia sfida con la squadra B del Romagna (andata il 29 settembre e ritorno il 6 ottobre).

"Vedo un atteggiamento positivo – il commento del coach Gianluca Guareschi – i ragazzi ci seguono e c’è tanto entusiasmo. In questa fase la priorità è lavorare a livello fisico ed entrare in condizione, per questo abbiamo fatto poco in termini di organizzazione del gioco. Nel test match col Trento faremo tanti esperimenti e proveremo alcune soluzioni, ma è giusto non farsi troppe aspettative sul gioco: ci sarà tempo per sviluppare questo aspetto. In campo voglio che i ragazzi si mettano in mostra e facciano emergere le loro qualità, poi il ritiro serve tanto anche per fare gruppo e trovare un’unione di squadra". Sabato 21 invece è in calendario l’evento di presentazione di tutte le squadre e il 22 allo stadio Zanetti i biancoverdeblù se la vedranno con la Cadetta del Mogliano. Ultimo test match prima del campionato di B, sabato 28 con la sfida a Collegarola con il Cus Milano.