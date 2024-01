Rugby. Giacobazzi in trasferta a Pieve di Cento. L’ultima di andata per non perdere le zone alte

Si chiude l’andata nella Serie B (14,30) di rugby, col Giacobazzi Modena terzo a -10 dalla vetta che dopo il ritorno al successo con Jesi cerca altri 5 punti a Pieve di Cento, mentre gli Highlanders Formigine ultimi e ancora senza vittorie si giocano la stagione nella trasferta sul campo di Firenze, che li precede di 5 punti. In casa Modena il grande ex della gara è Mattia Cevolani, utility back classe 2000 nato a Pieve di Cento e cresciuto nel Rugby Pieve. "Soprattutto in casa Pieve è una squadra insidiosa, che può metterti in difficoltà per la sua fisicità. È un gruppo giovane, con grande entusiasmo, che in campionato sta andando molto bene, anche oltre le aspettative. Sarà determinante non sbagliare l’approccio e provare a indirizzare la gara già nel primo quarto". Migliore in campo nella vittoria di domenica scorsa con Jesi, Cevolani parla del suo arrivo sotto la Ghirlandina: "L’ingresso in squadra è stato semplice – prosegue – studio a Modena e conoscevo già Rovina e altri ragazzi per i campionati nazionali universitari, e questo mi ha aiutato ad essere subito parte del gruppo".

Le altre dell’11° turno: Romagna-UR San Benedetto, Lions Amaranto-Bologna Rugby, Jesi-Gubbio, Cus Siena-Colorno B.

Classifica: Romagna 47, Bologna 39, Giacobazzi, Colorno B 37, San Benedetto 28, Jesi, Rugby Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 17, Lions Amaranto 15, Firenze 8, Highlanders 3.