Rugby. Giacobazzi serve il bis. Battuto anche Bergamo

giacobazzi modena

32

bergamo

28

MODENA: Mazzi; Pianigiani (60’ Pergola), Orlandi (80’ Pagliai), Malagoli, Petti (49’ Esposito); Michelini, Messora; Flores (51’ Bergonzini, 73’ Morelli), Carta, Operoso (41’ Tarantini); Venturelli L. (68’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Morelli (41’ Bergonzini). All. Guareschi.

BERGAMO: Bonetti; Cocca, Gaffuri, Allas De Beni, Nava; Rosa, Spilotros; Cavenago, Sehou Abalo , Gigante; Nodari, Guiniot; Zenoni, Bettoni, Bosco. A disposizione: Loda, Plevani, Scarsi, Rota, Spreafico, Biggi, Ambrosioni. All. Pastormerlo.

Arbitro: Farinelli di Reggio

Marcature: 9’ meta Cocca tr Bonetti,16’ meta Orlandi tr Michelini, 35’ meta Malisano tr Michelini, 38’ meta Venturelli L., 40’ meta Rosa tr Spilotros; 46’ meta Musajo tr Michelini, 66’ cp Michelini, 69’ meta Allas De Beni tr Spilotros, 72’ meta Spilotros tr Spilotros, 80’ cp Michelini.

Note: primo tempo: 19-14.

Punti: Giacobazzi Modena 5, Bergamo 2

Seconda vittoria casalinga per il Giacobazzi Modena, che vince 32-28 col Bergamo salendo al 4° posto. Ospiti in vantaggio al 9’ con la meta di Cocca. Il Giacobazzi pareggia al 16’ dopo un’azione insistita nei 5 metri conclusa da Orlandi e la trasformazione di Michelini per il 7-7. Prima del riposo Modena allunga con Malisano e un drive finalizzato da Luca Venturelli, poi Bergamo segna e si va al riposo sul 19-14. Il Giacobazzi torna in campo con il giusto atteggiamento e al 6’ approfitta di un errore su calcio di ripartenza degli orobici per allungare con Musajo. Al 26’ Modena sceglie i pali per mettere in ghiaccio la vittoria e Michelini dalla piazzola non sbaglia: 29-14. Gli ospiti trovano due mete in 3’ e 5’ dal termine il Giacobazzi si trova a difendere una sola lunghezza di vantaggio e nel finale un piazzato di Michelini vale il 32-28.

Le altre del 4° turno: Sondrio-Brixia 35-32 (5-2), Rovato-Botticino 23-5 (4-0), Colorno-Lyons 19-8 (4-0), Bologna Rugby-Pieve 35-15 (5-0).

Classifica: Bologna 18, Brixia 16, Bergamo 12, Giacobazzi 11, Rovato, Lyons 10, Pieve 7, Sondrio 6, Botticino 5, Colorno 4.

