Rugby. Giacobazzi, sesta di fila. Rimonta contro Sondrio

Nel bunker di Collegarola ancora imbattuto il Giacobazzi Modena batte anche Sondrio per 37-13 e con la sesta vittoria di fila si conferma al secondo posto di Serie B alla fine dell’andata. In vantaggio con la meta di Esposito, i biancoverdeblù subiscono la rimonta ospite e sono sotto 10-5 al riposo. Ma nella ripresa in 5’ Modena colpisce con Orlandi, che finalizza una bella azione alla mano orchestrata dai trequarti, e Trotta, che vince lo sprint con il diretto avversario e raccoglie per primo l’ovale calciato da Esposito, per chiudere i conti nel finale, dopo il piazzato valtellinese di Grillotti: ci pensano Rodriguez (meta del bonus), Petti (trasformazione di Mazzi), Malagoli e ancora Rodriguez per il 37-13 finale.

Le altre del 9° turno: Botticino-Bergamo 10-31 (0-5), Rovato-Lyons 20-17 (4-1), Pieve-Brixia 12-36 (0-5), Bologna-Colorno 28-14 (4-0).

Classifica: Brixia 39, Giacobazzi 34, Bologna, Bergamo 30, Colorno, Lyons e Rovato 19, Sondrio 17, Botticino 16, Pieve 15.