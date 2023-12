Rugby. Giacobazzi travolgente col Siena Highlanders annulati dal Romagna

È una vera e propria prova di forza quella con cui il Giacobazzi Modena (in foto) travolge 70-0 il Cus Siena nell’8^ giornata di Serie B, mentre la capolista Romagna fa un sol boccone degli Highlanders Formigine ora ultimi da soli imponendosi per 94-0. Il successo che rimette Modena al 2° posto al fianco di Bologna e a -5 dalla vetta del Romagna (domenica 17 c’è lo scontro diretto a Cesena). Contro Siena avvio fulminante di Modena, che dopo due giri di lancette è già avanti grazie alla meta di Tarantini, e non smette di premere fino al raddoppio siglato da Milzani. Michelini fa due su due alla trasformazione per il 14-0 parziale.

L’uno-due da ko lo mettono a segno i trequarti: prima Assandri si tuffa in meta capitalizzando l’ottimo avanzamento della mischia (converte Michelini), poi Modena dà spettacolo con una rapida azione alla mano chiusa da Cevolani, che rompe un placcaggio e mette l’ovale dietro l’acca dopo una corsa di 40 metri. Questa volta alla piazzola si presenta Esposito, ma l’esito è sempre quello: 28-0. C’è ancora tempo per il pokerissimo firmato da Orlandi e trasformato da Michelini, che manda le squadre a riposo sul 35-0. Nella ripresa coach Rovina manda in campo Alessio Morelli, all’esordio in campionato. In avvio Mazzi trova lo spiraglio giusto e segna la sesta meta. Al minuto 56 rosso al senese Mencarelli. Nei 20’ finali Pergola tramuta in meta l’ovale ricevuto dopo lo strappo da posizione centrale di Ori, poi è Barbolini a trovare la soddisfazione personale e ancora Mazzi segna la sua doppietta personale. Sull’ultima palla della partita ancora Barbolini si fa trovare pronto sul suggerimento al piede di Michelini e fa arrivare i suoi in doppia cifra.

Le altre dell’8° turno: Gubbio-Rugby Pieve 27-24 (4-2), Bologna Rugby-UR San Benedetto 54-15 (5-0), Firenze-Jesi 19-17 (4-1), Colorno B-Lions Amaranto 71-0 (5-0). Classifica: Romagna 37, Giacobazzi, Bologna 32, Colorno B 27, Rugby Pieve 23, Jesi 20, Cus Siena, San Benedetto 19, Gubbio 17, Lions Amaranto 10, Firenze 4, Highlanders 1.

d.s.