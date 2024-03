Rugby. Gispi festeggia 40 anni con il torneo "Denti»

I Tigers hanno vinto e lo stesso ha fatto la formazione femminile. E fra poco più di due settimane, Coiano ospiterà come di consueto uno dei due tornei giovanili (l’altro è il "Memorial Bolognese") che ormai da anni richiama in città squadre provenienti da tutta Italia. Momento certamente positivo per il Gispi, con la società che può sfruttare la pausa pasquale per pianificare le prossime competizioni. Iniziando dal Torneo Denti – Reali, dedicato ai giovanissimi rugbisti delle categorie U6, U7, U8, U10 e U12 per onorare la memoria di due pilastri del club come Luciano Denti e Stefano Reali. La prossima edizione della competizione, che prenderà il via il 14 aprile sarà particolare, perché coinciderà con il quarantesimo anniversario della fondazione del Gispi. Ed il sodalizio rugbistico intende onorarlo anche con una serie di iniziative collaterali, partendo dalla sfilata per le vie del centro storico alla vigilia della kermesse (e dal coinvolgimento degli studenti della "School of Rock" e degli sbandieratori). L’elenco delle compagini partecipanti sarà reso noto a breve: ai giovanissimi tesserati non resta che continuare ad allenarsi.

Lo stesso obiettivo che si pone la squadra femminile, reduce peraltro da una vittoria al termine della scorsa tappa di Coppa Italia che si è svolta proprio a Prato: le ragazze hanno annichilito le rivali del Valdelsa, alla luce di un rotondo 79-26. Nel segno della continuità, visto che anche nel precedente appuntamento agonistico giocato qualche settimana fa a Borgo San Lorenzo avevano ottenuto due vittorie in altrettante sfide disputate. Anche grazie all’apporto di Alice Vignozzi, che lo scorso anno aveva oltretutto festeggiato la convocazione con l’Italia U18. La strada sembra insomma tracciata: i gispolotti e le gispolotte vogliono confermarsi competitivi, a tutti i livelli.

G.F.