RUGBY. Gispi in Sardegna per il terzo posto

Approfittare della sfida contro l’ultima in classifica per blindare definitivamente il terzo posto, chiudendo così la stagione nel migliore dei modi. Questo l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno la trasferta in Sardegna, che li vedrà sfidare l’Olbia nell’anticipo di domani. Un match valido per la decima giornata della fase di promozione del campionato di Serie C di rugby, che per i rugbisti pratesi rappresenterà

di fatto l’ultimo vero impegno stagionale. Sulla carta, il pronostico sembra pendere a favore degli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini, che si sono ormai confermati terza forza del raggruppamento alle spalle della "cadetta" dei Cavalieri (che ha buone chance di essere promossa in Serie B) e della seconda squadra dell’UR Firenze con 22 punti. Dieci in meno dei fiorentini, cinque in più del Vasari Arezzo quarto. I sardi, per contro, sono ultimi e hanno vinto una sola partita, in questo round del torneo. Un ultimo successo permetterebbe oltretutto ai Tigers di pareggiare il computo fra vittorie e sconfitte.