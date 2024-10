Rugby, Gispi Tigers pronti al debutto. Allenamenti con l’ex Edoardo Ugo Gori

Girone 3, insieme a Rugby Pistoia ed UR Montelupo, con il debutto fissato per il prossimo 20 ottobre contro i montelupini. Sono gli avversari che i Gispi Tigers dovranno affrontare nella prima fase del campionato di Serie C di rugby 2024/25. La formula del torneo prevede un quattro raggruppamenti preliminari, sulla base dei quali (tenendo conto dei risultati e delle classifiche) verrà composta la seconda e decisiva fase della kermesse. Gli uomini del coach Lorenzo Vannini hanno ripreso gli allenamenti poco più di un mese fa e la scorsa settimana hanno peraltro avuto un "compagno di squadra d’eccezione": l’ex-capitano della Nazionale Edoardo "Ugo" Gori, cresciuto nel Gispi da bambino e ritiratosi dall’agonismo la scorsa primavera (dopo cinque stagioni in Francia) aveva infatti espresso il desiderio di disputare un’ultima seduta di allenamento prima di gettarsi nei progetti imprenditoriali che almeno per i prossimi mesi lo terranno lontano dal mondo della palla ovale (nel quale potrebbe rientrare in veste di allenatore o procuratore, in futuro, ndr). Il gruppo ha avuto l’occasione di allenarsi con l’ex-mediano di mischia che con l’Italrugby ha partecipato a due edizioni dei Mondiali, per un’esperienza che si rivelerà formativa. Dopo aver "salutato" Gori, i Tigers hanno sostenuto anche un test amichevole da tre tempi contro Siena, vincendo di misura (26-25). "Ho visto un primo tempo combattuto. Nel secondo siamo emersi noi, mentre nel terzo hanno fatto meglio i nostri avversari – ha detto il dirigente Elia Guastini – una prova di spessore contro una squadra che ha schierato anche giocatori che saranno impegnati in Serie B. Ho visto cose interessanti soprattuttosull’aspetto offensivo: direi che la strada è quella giusta". Il campionato inizierà il 13 ottobre, ma la banda Nannini osserverà subito il turno di riposo previsto a rotazione per tutte le contendenti. Debutto previsto per la domenica successiva in trasferta a Montelupo, per poi ospitare Pistoia il 27 ottobre.

Le vincitrici dei quattro gironi si incontreranno con le seconde in un incontro di sola andata in casa delle prime classificate, con gli abbinamenti che saranno sorteggiati il 30 ottobre prossimo. Le quattro squadre vincenti saranno qualificate di diritto al "girone promozione" e continueranno a giocare per il ranking finale, alla quale si aggiungerà una quinta squadra che emergerà dagli spareggi.

Giovanni Fiorentino