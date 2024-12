Rugby. I Berserker tornano in campo il 19 gennaio. La prima sfida del 2025 sarà con lo Scandicci

Il ko contro il Siena ha chiuso la prima fase della stagione di serie C con i Berserker che stanno lavorando ormai già da diverse settimane per farsi trovare pronti nei primi impegni del 2025 dopo la lunga sosta invernale. La squadra espressione dei gruppi del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli tornerà infatti in campo il 19 gennaio in casa contro Scandicci nella prima giornata del torneo regionale Gesi, comprendente le otto squadre che non concorrono per la promozione. Saranno dieci le giornate con l’ultima in programma l’11 maggio contro il Cortona sempre sul proprio campo. In casa anche le sfide a Siena, Viareggio e Pistoia mentre in trasferta i Berserker giocheranno contro Cortona, Pontedera, Elba, Scandicci e Siena.