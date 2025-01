Rugby, i Cavalieri tornano a sorridere: Puglia e compagni battono Capitolina

Prato, 25 gennaio 2025 - “Una partita molto bella e particolarmente dura. Siamo riusciti ad emergere nel finale, faccio i complimenti ai ragazzi: prendiamo questi quattro punti fondamentali e guardiamo alla prossima”. Parola del direttore sportivo Francesco Fusi, che non ha nascosto la soddisfazione per il 30-22 che i Cavalieri Union hanno imposto al Capitolina (centrando così la terza vittoria stagionale in campionato). Un incontro andato in scena al Chersoni, valido per la decima giornata di Serie A 2024/25, che coincideva peraltro con la quattrocentesima presenza da professionista di Lorenzo Giovanchelli: “Giova”, ancora determinate a dispetto delle quasi 39 primavere è stato premiato dal presidente Maurizio Sansone con una targa celebrativa. E adesso che questo successo è andato in archivio, l'attenzione andrà alla sfida contro il Rugby Paese. CAVALIERI UNION: Magni, Castellana, Marioni, Nistri (74’ Guidoreni), Fondi, Puglia, Renzoni, Righini (79’ Di Leo), Reali (12’ Conigli, 65’ Trivilino), Dalla Porta, Casciello (48’ Attucci), Ciampolini, Sassi (69’ Giagnoni) Giovanchelli, Rudalli (69’ Sansone). All: Chiesa

UR CAPITOLINA: Romano, Rossi, Montuori, De Santis, Graziani, Colitti (55’ Mastrangelo), Pavolini (60’ Vannini), Montuori (55’ Parlati), Magnini (63’’ Castelnuovo), Benvenuti, Cerqua (55’ Zuin), Ragaini, Ungaro (44’ Coletti), Cini (63’ Ciocci), De Filippis; All: Marrucci

Arbitro: Riccardo Bonato, Ass1: Celli Massimo, Ass2: Barbagli Marco

Marcatori: 3' m Castellana tr Puglia (7 a 0), 23' m Benvenuti (7 a 5), 28' cp Puglia (10 a 5), 37' m Cini tr Romano (10 a 12), 42' m Nistri tr Puglia (17 a 12), 51' m Ragaini tr Romano (17 a 19), 57' cp Puglia (20 a 19), 69 cp Romano (20 a 22), 72 cp Puglia (23 a 22), 79' m Righini tr Puglia (30 a 22)

G.F.