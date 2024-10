Rugby, i Cavalieri U18 accedono alla "elite nazionale" per lo Scudetto

Prato, 7 ottobre 2024 - L'attenzione sta per essere calamitata in toto dalla prima squadra di Alberto Chiesa, che nei giorni scorsi ha finalmente accolto il pilone georgiano Goga Jankarashvili e che il prossimo fine settimana debutterà finalmente nella Serie A 2024/25 a Roma contro Capitolina. A prendersi la scena però, sono per il momento i Cavalieri U18, che con l'ultima vittoria nella fase eliminatoria si sono qualificati al campionato “elite” di categoria ed avranno così la possibilità di lottare per lo Scudetto. I ragazzi di coach Calamai hanno battuto 43-20 i laziali di Frascati, al termine di un incontro svoltosi presso il campo di Querceto lo scorso fine settimana. Un successo che fa seguito a quello ottenuto in precedenza contro Piacenza e che spinge i “baby” Cavalieri nel “raggruppamento elite” del Centro-Sud: un girone che comprende anche Fiamme Oro, Lazio, Capitolina, Primavera Roma, Parma, Experience Aquila, Livorno, Colorno ed Unione Rugby Firenze. Una competizione che i “tuttineri” hanno sempre onorato e che soprattutto nel pre-Covid ha regalato soddisfazioni (come il titolo interregionale di “campioni dell'Appennino” agguantato in un paio d'occasioni ed un piazzamento fra le prime quattro d'Italia). Senza dimenticare i numerosi giocatori svezzati dalla “Diciotto”, che sono poi diventati da “senior” pedine fondamentali dei XV di Carlo Pratichetti prima e di Chiesa poi. E per non parlare di chi poi ha spiccato il volo verso palcoscenici ancor più prestigiosi: Lorenzo Pani, prima di diventare un pilastro delle Zebre ed esordire in Nazionale, fra il 2017 e il 2019 era una delle “stelle” della giovanile. Idem dicesi in tempi più recenti per Cesare Zucconi, passato la scorsa estate in Serie A Elite alla Lazio. sarà il tempo a dire se la nuova leva rugbistica "tuttanera" potrà puntare al tricolore, ma in ogni caso Chiesa osserva con attenzione: qualche giovanissimo potrebbe già trovare spazio in A nei prossimi mesi. "Il primo obiettivo stagionale è stato centrato - ha commentato il diretto sportivo Francesco Fusi - avanti su questa strada".

G.F.