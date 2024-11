Rugby. I Diavoli soffrono, ma alla fine battono Vicenza

Valorugby

27

Rangers Vicenza

22

VALORUGBY EMILIA: Bruno (22’ Farolini); Mastandrea, Majstorovic (77’ Cuoghi), Leituala, Colombo (34’ Resino); Ledesma, Cuoghi (66’ Renton); Amenta, Sbrocco, Tuivaiti (66’ Ruaro); Pisicchio (27’ Schinchirimini), Dell’Acqua (cap.); Favre (68’ Rossi), Silva (52’ Marinello), Diaz (62’ Garziera). All.: M.Violi.

RANGERS VICENZA: Zaridze; Foroncelli, Filippetto, Gelos (45’ Fidel Sanchez), Bordin; Capraro, Panunzi (70’ Pozzobon); Vunisa, Roura (cap.), Gomez; Nowlan (55’ Eschoyez), Riedo (61’ Tonello); Avila Recio (64’ Traore), Chimenti Borrell (68’ Zago), Braggiè (61’ Bonan). All.: A.Cavinato.

Arbitro: Munarini di Parma.

Marcatori: 8’ meta Sbrocco tr Ledesma, 10’ meta Roura tr Zaridze, 30’ cp Zaridze, 34’ cp Ledesma, 37’ cp Zaridze, 40’+4’ meta Silva tr Ledesma; 45’ cp Zaridze, 49’ meta Silva tr Ledesma, 64’ cp Zaridze, 69’ cp Ledesma, 75’ cp Zaridze.

Note: giallo ad Amenta (Valorugby) al 30’, a Panunzi (Rangers) al 48’, a Sbrocco (Valorugby) al 71’.

Pur con molta sofferenza il Valorugby supera i Rangers nel match serale del Mirabello, si rifà della sconfitta patita in Coppa Italia e si porta momentaneamente al secondo posto della A Elite, in attesa degli altri incontri della sesta giornata.

I Diavoli hanno patito a lungo l’organizzazione e la fisicità dei vicentini, che nonostante la fresca promozione in Elite sono apparsi più “grossi” dei pur potenti granata. Spinti a numerose infrazioni punite dai fischi di Clara Munarini, costretti a tre sostituzioni anticipate (out nel primo tempo gli acciaccati Bruno, Pisicchio e Colombo), i granata si sono trovati sotto nel punteggio (10-13) e incapaci di avanzare palla in mano nella linea vicentina.

Per fortuna il buon vecchio cavallo di battaglia della maul da touche, così sfruttato e ancora così valido, ha continuato a funzionare: tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa due carrettini, il secondo originato da una scaltra punizione veloce di Cuoghi, hanno portato sopra i Diavoli e li hanno addirittura trascinati oltre break (24-16), permettendo loro di giocare per qualche tempo con meno affanno.

A dieci minuti dalla fine però nuova grande avanzata vicentina: i Rangers vanno quasi in meta, costringono Sbrocco al giallo e tornano sotto break con un altro cp di Zaridze.

Dell’Acqua e compagni sono però bravi a chiudere in avanti, tenendo palla negli ultimi minuti fino al liberatorio calcio in touche di Cuoghi. Il premio man of the match al ranger Roura suona come un onore delle armi per i vicentini, sconfitti nel punteggio ma non nel gioco.

Serie A Elite, sesta giornata: Valorugby-Rangers 27-22. Oggi, ore 13.45, Petrarca-Rovigo (diretta Rai Sport). Domani, ore 14: Colorno-Viadana, Lyons-Fiamme Oro, Lazio-Mogliano.

La classifica: Viadana 25 punti, Valorugby 23, Delta Rovigo 22, Petrarca Padova 21; Fiamme Oro Roma 16, Hbs Colorno 9, Rangers Vicenza 9, Mogliano Veneto 2, Lyons Piacenza 0; Lazio 0.

Marco Ballabeni