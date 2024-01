Rugby: i giocatori reggiani con la valigia. Colli sogna lo scudetto a Lisbona. Odiete protagonista in Francia

Anche in questa stagione la truppa dei rugbisti reggiani accasati all’estero (o semplicemente fuori provincia) è corposa e variegata.

La favola di Matteo Colli è forse la più bella in quest’annata; il trequarti 23enne, cresciuto nelle giovanili del Rugby Reggio, è titolare nel Benfica secondo in classifica nel Top10 portoghese. I lisabonetani sognano lo scudetto e Colli ha già segnato più di una meta; ad ammirare la squadra arriva spesso Rui Costa, l’ex mediano della Fiorentina ora presidente della polisportiva Benfica.

Bertaccini, 23 anni pure lui, è all’estero non per rugby ma per studio; sta per terminare i sei mesi universitari in Turchia e dovrebbe riuscire a rientrare nel Valorugby in vista della parte più importante del campionato.

Messori fa invece parte del gruppo di reggiani che hanno trovato ingaggio fuori provincia, ma entro i confini italiani, in Serie A, cioè nella seconda categoria nazionale: lui, 25 anni, gioca nel Parabiago (quinto nel girone nord-ovest), mentre il borettese Leonardo Bacchi è a Noceto (ottavo nel nord-ovest), Giovanni Caselli è un veterano del Rugby Parma (nono nel nord-ovest) e il 19enne Jacopo Bondavalli è nel Valsu Padova (quinto nel girone nord-est).

Nella A Elite femminile, Matilde Tedeschi è tallonatrice del Colorno, in lotta per lo scudetto contro gli squadroni veneti.

Tra i nostri rugbisti "con la valigia" non si può poi non ricordare David Odiete: l’ex azzurro, 30 anni, sembra aver trovato il nido ideale nella terza categoria francese. Per due stagioni a Digione, Odiete è dall’anno scorso a Nizza; in questo campionato ha già collezionato 3 mete e in totale nei suoi 4 anni francesi è giunto all’eccellente quota di 24.

Di base a un tiro di schioppo fuori provincia ma chiamati a giocare in Europa e in Sud Africa, ecco i tre reggiani delle Zebre di Parma: Luca Bigi in questa stagione ha ottenuto l’enorme soddisfazione della seconda convocazione iridata (ma in Francia è stato fermato da un infortunio) e tra URC e Challenge Cup ha per ora raccolto nove presenze e due mete; Daniele Rimpelli, 26 anni, non ha invece finora trovato spazio nella prima linea zebrata, mentre il giovane Nicolò “Nik” Teneggi, già saggiato dalla nazionale maggiore, è stato fermato in estate da un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino alla prossima stagione.

Marco Ballabeni