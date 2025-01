RUGBY. I Gispi Tigers nella tana del Livorno: caccia al secondo successo nel girone promozione

La netta vittoria ottenuta all’esordio, domenica scorsa contro il Vasari Arezzo a Coiano (per un 31-0 che ha idealmente riscattato il precedente ko contro gli aretini, quando in palio c’era però solo la gloria, ndr) ha permesso ai Gispi Tigers di iniziare il girone-promozione di Serie C nel migliore dei modi, prendendosi subito la vetta della graduatoria insieme ad Olbia e UR Firenze.

E oggi alle 14,30, a Rosignano, gli uomini di Lorenzo Vannini e Luca Nuti cercheranno di concedere il bis, vincendo anche contro il Livorno. Un match valido per la seconda giornata di campionato, nel girone della seconda fase che mette in palio uno dei posti per la prossima Serie B. I rugbisti pratesi troveranno una squadra che sarà determinata a riscattarsi, dopo la sconfitta subìta fra le mura amiche nel precedente turno.

E già solo per questo motivo, si tratta di una sfida da affrontare con il massimo impegno e da non sottovalutare. Anche perché poi, una volta archiviata questa pratica, il tempo per ricaricare le batterie e per prepararsi pian piano alle prossime gare non mancherà: l’impegno successivo è infatti fissato per il prossimo 16 febbraio contro Firenze, dopo qualche settimana di pausa.

Nuova trasferta nella provincia livornese fissata per il 2 marzo, quando a Cecina prenderà il via Tirreno – Gispi Tigers, con il girone d’andata che per il sodalizio pratese si concluderà nell’anticipo di sabato 8 marzo a Coiano contro l’Olbia (per poi vedersela nuovamente contro Firenze il 30 marzo successivo ed iniziare la serie di gare di ritorno).

Un programma che sulla carta si preannuncia equilibrato ed interessante: i Tigers hanno le carte in regola per confermare il terzo posto dello scorso anno e forse anche per provare a puntare a qualcosa di più. Il tempo per preparare gli impegni nel migliore dei modi non dovrebbe mancare.