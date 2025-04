Rugby. Il Banca Centro Cus Siena fa il pieno di gioia e orgoglio. Stravinto il derbyssimo contro Livorno. E’ finita 24-0!

Il Banca Centro Cus Siena Rugby ha centrato una vittoria netta e prestigiosa per 24-0 contro i Lundax Lions Amaranto Livorno, in un derby sempre sentito e combattuto. Una prestazione attenta e determinata, quella dei bianconeri, che hanno imposto il loro gioco con efficacia, dominando in mischia chiusa e mostrando grande solidità in touche.

La partita è iniziata su ritmi elevati, al 32’ è stato Comandi a sbloccare il punteggio con una meta su maul avanzante da touche, 5-0. Nella ripresa, al 52’, il capolavoro di Bartolomucci, bravo a superare la linea difensiva con un calcetto millimetrico a seguire e a schiacciare in meta per il 12-0. Dieci minuti dopo, ancora Comandi ha sfruttato la superiorità in mischia per la seconda meta personale, portando il risultato sul 17-0. A dieci minuti dalla fine, è stato invece Gerard Taipi a chiudere definitivamente i conti, finalizzando una splendida azione in velocità sull’out di sinistra: 24-0.

La partita ha visto per circa un quarto la mischia no contest a causa dell’indisponibilità di giocatori di prima linea livornesi di ricambio. Il successo ha certificato il grande momento dei senesi e ha portato la squadra a 40 punti in classifica, consolidando la posizione di centro classifica e blindando con largo anticipo l’obiettivo salvezza.

In questa seconda stagione, complicata dall’assenza del campo di casa – causa lavori – e il trasferimento nelle strutture del Valdelsa Rugby a Colle, il gruppo ha saputo trasformare la difficoltà in motivazione, dimostrando compattezza e qualità su ogni fase di gioco. Domenica prossima il Banca Centro Cus Siena sarà impegnato in casa del Rugby Perugia, una delle squadre più solide del campionato. Sarà una partita durissima, ma i bianconeri si presenteranno all’appuntamento con grande entusiasmo e con la mente libera dalla pressione della salvezza.