Rugby, il Cus passa. Vittoria a Carpi con sette mete a segno

Chiude bene l’anno solare il Cus, che con sette mete passa a Carpi e si impone per 46-7. Partita gradevole e ben giocata da entrambe le compagini, con i padroni di casa che reggono bene per oltre un tempo poi lasciano via libera ai ferraresi nella seconda frazione, complici anche un paio di cartellini gialli. Poco prima del riposo segna De Paoli e scava il break per il combattuto parziale di 7- 15 al riposo. Ferrara parte in attacco anche ad inizio ripresa ed il bonus offensivo arriva a metà frazione con le mete di Zingaro, doppietta per lui, e Maratini. Soddisfatto Dardani a fine partita con il pensiero rivolto alla prima di ritorno.