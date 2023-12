Rugby maschile serie a. L’Asr vince il derby, successo di misura contro il Cus. Parabiago e Amatori cadono all’ultima dell’anno

Derby milanese nella nona giornata del campioanto di Serie A maschile di rugby, con l’Asd Rugby Milano che ha battuto di un punto, 24-23, il Cus Milano Rugby aggiudicandosi un successo importante per non perdere terreno rispetto alla capoclassifica del girone 1, l’Iveco Cus Torino Rugby. I piemontesi sono infatti a quota 37 punti davanti ai 36 dell’Asd Biella Rugby e ai 32 proprio della formazione biancorossa. Segue a 27 il Rugby Calvisano, che riprende a marciare grazie a un turno favorevole in casa dell’Amatori Rugby Alghero, superato con un 7-30 che permette di superare il Rugby Parabiago. Quest’ultima non è infatti riuscita a superare indenne la trasferta contro il Rugby Noceto, che ha sfruttato il fattore casa chiudendo sul 28-25. Netta caduta tra le mura amiche da parte dell’Amatori & Union Rugby che affrontava un ostacolo complicato come l’Asd Biella Rugby, seconda forza del torneo.

Nel prossimo turno sarà big match tra la prima e la terza, il 14 gennaio alle 14.30, quando si affronteranno l’Iveco Cus Torino capolista e l’Asd Rugby Milano. Incrocio complicato anche per il Cus Milano Rugby, che troverà sulla propria strada Biella, mentre Parabiago ospiterà in casa l’Amatori Rugby Alghero e l’Amatori & Union giocherà a Parma.

