Rugby Nel campionato nazionale Uisp. Recupero amaro per il Lunigiana. Passa il Codogno

Il 2024 rugbystico in Lunigiana comincia con una partita di recupero che chiude il girone d’andata. Ospiti sul campo parrocchiale di Groppoli a Mulazzo i ragazzi di Codogno, solida realtà del rugby lombardo. In una giornata soleggiata, con un campo in condizioni perfette per un incontro di rugby, reso morbido dalle piogge dei giorni scorsi, va in onda un incontro tosto tra due formazioni molto solide. Il Codogno è squadra organizzata, utilizza molto sapientemente il gioco al piede, domina in touche e in mischia chiusa.

Al Lunigiana il faticoso compito di difendere al massimo, con alcune folate in attacco, ma senza mai avvicinarsi alla linea di meta. Si portano in vantaggio i lombardi con un calcio di punizione e poco dopo arriva la meta trasformata per il parziale di 0-10. Accorcia il Lunigiana col piede di Bertoli per il 3-10, subito seguito da un altro piazzato del Codogno e da una successiva punizione del solito Bertoli per il 6-13 con cui si chiude il primo tempo. Il film della partita non cambia nella ripresa ed il Codogno riesce a segnare solo un’ulteriore meta (non trasformata) che chiude la partita sul 6-18. Per i tecnici del Lunigiana tanti gli spunti per eliminare errori e scelte sbagliate, per i giocatori un’altra iniezione di esperienza in funzione del girone di ritorno, che comincerà con la trasferta a Pavia.

Nella foto, un’azione di gioco