Rugby. Open day venerdì negli impianti del Cus, per i più piccoli. Poi spazio al ’terzo tempo’

Venerdì 20 settembre a partire dalle 17, gli impianti cussini di via Gramicia ospiteranno l’edizione 2024 dell’Open day del rugby, manifestazione organizzata dalla sezione ovale del Cus Ferrara con il supporto di Emilbanca, sponsor che per la stagione farà bella mostra di sé a fianco del settore giovanile della società. Dalle 17 alle 19,30 per bambini e bambine delle categorie Under 6-8-10 e 12, ci sarà la possibilità di provare gratuitamente giochi e percorsi propedeutici al minirugby sotto la guida attenta di istruttori qualificati. I più grandicelli invece potranno seguire l’allenamento congiunto dell’Under 14 con i pari età del Frassinelle, formazione tutorata da quella ferrarese.

Spazio non solo dedicato ai più piccoli, ma anche agli adulti. Dalle 18,15 alle 19 la dottoressa Ilenia Bombardi, pedagogista del Comitato regionale della Federazione Italiana Rugby, esperta del rapporto tra i giovanissimi e lo sport, terrà un incontro denominato “Alleniamo i genitori”, momento trasversale a tutte le discipline, per aiutare i genitori ad assistere i loro figli anche in questa sfida nel loro percorso di socializzazione e crescita attraverso lo sport, fornendo spunti e riflessioni su come accompagnare al meglio il percorso sportivo dei propri figli.

Alle 19,30, come in tutti i momenti di rugby che si rispettino, ci sarà il “terzo tempo”, momento conviviale con musica che accomunerà grandi e piccoli in una allegra tavolata e che precederà il debutto stagionale della prima squadra cussina, che alle 20 affronterà in amichevole il Rugby Frassinelle, formazione militante nella serie C veneta.