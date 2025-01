Rugby: per la Gualandri raffica di deleghe in Federazione. Diavoli, week end da spettatori. Bertaccini azzurro da... ’invitato’

Riparte anche la stagione del rugby, dopo la pausa di Natale, ma la giornata di Coppa Italia in programma in questo weekend, l’ultima della fase a gironi, prevede per il Valorugby un turno di riposo. Si tratta comunque di una giornata importante per i Diavoli, che domani sapranno con chi giocheranno in semifinale di Coppa a metà marzo: sul glorioso campo del Rovigo oppure al Mirabello contro le Fiamme Oro Roma. Tutto dipenderà dall’esito del match tra Lyons e Petrarca: in caso di successo, i padovani supererebbero i granata in cima alla classifica del girone A di coppa e lascerebbero ai Diavoli il temuto Rovigo.

Il campionato ripartirà sabato 18 gennaio, con la trasferta di Dell’Acqua e compagni a Viadana per il “duello del Po”, match che sarà trasmesso in diretta da Rai Sport; i mantovani sono primi in classifica, i Diavoli quarti dopo il grigio ko pre-natalizio contro Mogliano.

Intanto, la pausa dicembrina ha portato novità a livello federale e organizzativo. È nata ufficialmente la Lega Italiana Rugby, unione dei club di Elite che ha come direttore generale l’ex coach dei Diavoli Roberto Manghi e che si pone il compito di aumentare funzionalità e attrattività del massimo campionato. La Federazione ha attribuito alla reggiana Antonella Gualandri, già nominata vice-presidente federale, la delega a eventi e marketing e alla comunicazione. Inoltre il nuovo presidente federale Andrea Duodo ha dichiarato di voler portare il Mondiale U20 in Italia nell’estate 2025 (anche l’Emilia potrebbe essere coinvolta) e di allargare di nuovo la A Elite a 12 squadre.

Azzurro. Subito dopo il match di Viadana, Giulio Bertaccini partirà per Roma, dove è stato chiamato da coach Quesada come ’invitato’ al primo raduno dell’Italia in vista del Sei Nazioni 2025, che inizierà il 1 febbraio. Niente convocazione invece per Luca Bigi, 48 cap in nazionale e veterano delle Zebre.

