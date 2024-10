Rugby Pistoia all’esordio ’Prima’ con Montelupo

Girone 3, insieme a Gispi Tigers ed Unione Rugby Montelupo. Con il debutto fissato per domenica prossima alle 15:30 fra le mura amiche proprio contro i montelupini. Sono gli avversari che gli Orsi del Rugby Pistoia dovranno affrontare nella prima fase del campionato di Serie C di rugby 2024/25. La formula del torneo prevede un quattro raggruppamenti preliminari, sulla base dei quali (tenendo conto dei risultati e delle classifiche) verrà composta la seconda e decisiva fase della kermesse. Gli uomini del nuovo coach Valter Nutini, che raccoglie il testimone da Lorenzo Vannini (passato proprio ai Tigers) hanno ripreso da tempo gli allenamenti a pieno ritmo sostenendo anche una serie di allenamenti congiunti con Arezzo e Pontedera. Dopo l’esordio con il Montelupo, Evangelisti e compagni osserveranno un turno di riposo, per poi tornare in campo a Prato nell’incontro fissato per il 27 ottobre. Gli Orsi se la vedranno in quell’occasione con il Gispi dell’ex-Vannini, che proprio la scorsa estate ha deciso di accettare l’offerta del club pratese dopo oltre un quadriennio trascorso a Chiesina Montalese.

A quel punto, sarà il momento di tirare le somme: il formato del torneo prevede al termine di questa prima fase le vincitrici dei quattro gironi si incontrino con le seconde in un incontro di sola andata in casa delle prime classificate (con gli abbinamenti che saranno sorteggiati il 30 ottobre prossimo). Le quattro squadre vincenti saranno qualificate di diritto al "girone promozione" e continueranno a giocare per il ranking finale, alla quale si aggiungerà una quinta squadra che emergerà dagli spareggi. Due stagioni fa, Pistoia riuscì a qualificarsi per il raggruppamento più prestigioso. E fra gli obiettivi del "nuovo corso", non può non esserci quello di tentare di replicare quella cavalcata.

Giovanni Fiorentino